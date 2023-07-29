المؤبد والسجن 10 سنوات لمتهمين بينهم أجانب في قضية الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كلا منًا حضوريا للمتهمين من الأول حتى السادس ومن التاسع حتى الثامن عشر وغيابياً للسابع والثامن) بمعاقبة كل من المتهمين الأول عيد.س سالم عودة فراج والثان a.Mehmet(تركي) والثالث /Zafer Alpaslan (تركي) والرابع Akif Dere (تركي) والخامس/ Ferzende Ata (تركي) والسادس أحمد.ر، والسابع محمد.ع،والثامن يوسف .ع، والتاسع محمود.ع، والعاشر رمضان،ع، والحادي عشر اراضي. س، والثاني عشر Hasan Sa (ألماني) والثالث عشر Ahmed (تركي) والخامس عشر Mehmet (تركي) والسادس عشر أيمن.س، والسابع عشرعبد الله.إ بالسجن المؤبد وبغرامة مائة ألف جنيه لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح.

كما عاقبت المحكمة المتهم الرابع عشر عبد العزيز.ع بالسجن لمدة عشر سنوات وبغرامة مائة ألف جنيه لما أسند اليه من اتهام للارتباط وبمصادرة المواد المخدرة،وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثامن عشر حسن.م.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيدة،رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، و مصطفى سامي عبد الجواد، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمن الـ 17 في القضية رقم ٩٢٤١ لسنة ٢٠٢١ جنابات البرهة والمقيدة تحت رقم ٢٤٠٦ لسنة ٢٠٢١ كلي شرق القاهرة أنهم ألفوا عصابة تولى إدارتها المتهم الأول وأنضم إليها باقي المتهمين وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار أقراص جوهراً مخدراً (امفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الميثانفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخن (بندقية آلية سريعة الطلقات) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيق.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا بغیر ترخیص سلاحين ناريين مششخنين (مدسين فردي الطلقات على النحو بالتحقيق، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على الأسلحة محل الاتهامات السابقة دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيق، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش).