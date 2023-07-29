النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم يقود دراجة نارية تحت تآثير مخدر

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم قاد دراجة نارية تحت تآثير مخدر وأحرز نبات الحشيش وأيدت حكم الحبس لمدة 6 أشهر الصادر ضده.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري

وكانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر و تغريمه عشرة الاف جنيه والزمته المصاريف الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ٥٨٦٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات اللبان أنه أحرز بقصد التعاطى جوهرا" مخدرا" الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قاد مركبه أليه حال كونه واقعا تحت تأثير المخدر محل الأتهام الأول .