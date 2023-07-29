السيطرة على أسعار السجائر تبدأ من تجار باب البحر

حالة من الغضب يعيش فيها الشارع المصري خلال هذه الايام بسبب ارتفاع أسعار السجائر والتي طالما ارتفعت لن يهجرها أنصارها، لاسيما طائفة المدخنين والذين شعروا باستياء كبير عندما قفزت الاسعار لـ 80 جنيها للقيمة السعرية للاجنبي، و 55 و و40 جنيها للمصري.

انتقلت عدسة "الوفد" إلى أحد المناطق الشعبية بأحياء القاهره والتي يتنوع فئأت سكانها من متوسطي إلى متدني الدخل، حيث التقى محرر الوفد ببعض المواطنين المدخنين بشكل عشوائئ، والذين أكدوا أن الاسعار مرتفعة بشكل كبير من بائع لاخر ومن منطقة لاخرى على حسب هوى التاجر وعلى حسب رؤيته لشكل الزبون.

سجائر صيني

وقال محمد يحيى، أحد المواطنين قاطني حي عابدين، إن التجار يختزنون السجائر بشكل ملفت للانظار لفترات تدخل في اسبوع أو أقل لتشويق السوق لها، وياتي بعد ذلك التاجر ليضخها في الاسواق مع وضع تسعيرة عالية عليها يضعها بنفسه وبشكل عشوائي.

وقال سيد علي، أحد المدخنين الذين تتعدى أعمارهم الستين عامًا، إنني كنت أقوم بشراء علبة السجائر مُنذ 12 عامًا بحوالي 4 جنيهات فقط، مضيفاً “كل حاجة غليت علينا حتى نفس السيجارة وكوباية الشاي الي بتعدل المزاج”.

تاجر قطاعي

والتقى محرر الوفد بـ إيهاب خضر، أحدى تجار بيع السجائر القطاعي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، والذي أكد في تصريح خاص "للوفد" أن الأسعار مرتفعة ومتضاربة بين تاجر جملة لاخر.

وأضاف أن بعض الزبائن اضطروا للجوء إلى أنواع أخرى يتم استيرادها من الصين وتهريبها داخل البلاد وبيعها للمستهلك باسعار اقل بكثير من المنتج الاجنبي أو المصري المعتمد.

السجائر

وتابع خضر أن سعر سجائر الكيلوباترا المصري وصلت لسعر 55 جنيهًا، مما وصلت أسعار سجائر الـملبورو والأل أم والروزمانز والميريت، من 60 لـ80 جنيها لسعر العلبة القطاعي، متابعًا أن أسعار منطقة باب البحر لابد من الرقابة عليها من الحكومة لضبط الاسعار هناك، حيث تواجد مافيا السجائر والذين يسيطرون على الاسعار ويتحكمون فيها بشكل ملفت.