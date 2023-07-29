دورات صيفية لتعليم الأطفال الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة

أطلقت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة دورات تدريبية صيفية للأطفال من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين من سن 5-15 عاما.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة.

وتستهدف دورة الذكاء الاصطناعي تعليم الأطفال أساسيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، من أجل إكسابهم المعرفة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة إبداعهم في الاختراعات والابتكار.

تفاصيل دورة الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الدورات التدريبية التي أطلقتها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للأطفال تتضمن مجالات تصميم الألعاب، ولغة البايثون، والواقع الافتراضي، ودورة سكراتش.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن دورات الذكاء الاصطناعي للأطفال من أهم الأدوات التعليمية التي تساعدهم على تنمية العديد من المهارات الحيوية التي يحتاجون إليها في حياتهم لتمكين أنفسهم من الوظائف المستقبلية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن دورة الذكاء الاصطناعي تعلم الأطفال مهارات الحلول الإبداعية للمشكلات وتطوير مخيلتهم، وابتكار أفكار جادة تخدم المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي أصبحت من أهم الأدوات التعليمية المبتكرة المحفزة لحزمة المهارات في التفكير الإبداعي لدى الأطفال، وأصبح من الضروري خلق مساحة للابتكار بأساليب حديثة تناسبهم وتعمل على توجيههم لمجالات البرمجة الصناعية وبما يتماشى مع توجهات الدولة ومستهدفاتها.

هدف دور الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة

وذكر الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة، أن الدورات التدريبية التي أطلقتها الكلية للأطفال تهدف إلى تعليمهم أدوات البرمجة وربطها بالذكاء الاصطناعي.

ولفت عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة إلى تعليم الأطفال لغة البايثون التي تعد المدخل للتطبيقات الحياتية والذكية، لاستخراج طاقات الأطفال الإبداعية والابتكارية وتوسيع الخيال لديهم.

ونوه عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة بأن الكلية خصصت مركز المكفوفين لتسجيل أسماء الأطفال الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبة المتاحة لأبناء أعضاء هيئة التدريس.