أعراض ضربة الشمس وآليات علاجها (شاهد)

أكد عبدالله عطالله، أخصائي الأطفال والحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يصاحبه دائما الإصابة بضربات الشمس.

وقال "عطاالله" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " dmc"، اليوم السبت، أن ضربات الشمس تؤثر على كل الفئات وتستمر لمدة يوم أو اثنين، ومن الممكن أيضا أن تؤدي إلى فقدان الوعي وهلوسة وتشنجات، وعلاجها لا يتم في المنزل، بل يتطلب دخول المستشفى، وإجراء كمادات مياه.

وأشار إلى أن المضادات الحيوية والأدوية الخافضة للحرارة ليس لها علاقة بارتفاع درجة حرارة الجسم، وكل ما يتطلبه المريض عمل كمادات مياه باردة، لتخفيف درجات الحرارة، لافتا إلى أنه في حالة إصابة الاطفال بتشنجات، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يجب وضع الأطفال في مياه معتدلة، وذلك للمساعدة في انخفاض درجات حرارة الجسم.

وواصل عطاالله أن مكيف الهواء أفضل كثيرا من استخدام المروحة لأن التكييف به فلاتر تقلل من وجود الميكروبات عكس المروحة، لافتا إلى أن حديثي الولادة الأكثر تعرضا للإصابة خلال فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ناصحا الأمهات بعدم تلبيس الأطفال ملابس ثقيلة.

ويشهد الكثير من دول العالم خلال فصل الصيف، موجات متتالية من درجات الحرارة المرتفعة، إلا أن الأمر يختلف هذا العام خاصة مع الارتفاعات الخطيرة في الحرارة مع تأثر الكوكب بالتغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

ويعتبر البقاء في الظل أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأفراد وسلامتهم خلال فترات الموجة الحارة، ويوضح الخبراء بموقع "better health" الطبي، أهمية البقاء في الظل وكيفية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الحر الشديد.

بالتزامن مع موجة الحر الشديدة، يصبح البقاء في الظل أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأفراد وسلامتهم، حيث يعمل البقاء في المناطق المظللة على تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس، وحفظ درجة حرارة الجسم الطبيعية، وتقليل خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، حيث إن البقاء في المناطق المظللة يوفر العديد من الفوائد الصحية خلال موجة الحر الشديد.