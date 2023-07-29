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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الزمالك يحذر أوسوريو قبل مواجهتي الشباب والنصر بالبطولة العربية

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

حذر خالد جلال نجم الزمالك السابق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا قبل مواجهتي الشباب والنصر في البطولة العربية.

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قال خالد جلال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو أول مدرب في العالم أشوفه بيغير 4 تغييرات في كل الماتشات ولكنه مدرب ذكي للغاية" .
وأضاف: "أوسوريو يعتمد بشكل كبير على الكثافة الهجومية وهذا ما يجعل المنافس يعاني أمامه" .
واختتم: "لكن يجب الحذر أمام الشباب والنصر، يجب اللعب بحذر أكثر من ذلك".

موعد مباراة الزمالك المقبلة في البطولة العربية

يتقابل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشباب السعودى مساء الاثنين المقبل فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان" البطولة العربية".

و يواجه فريق الزمالك المصري بمباراته الثانية نظيره الشباب السعودي، مساء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساء على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.

 

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