تأيد حكم السجن 6 سنوات لمتهمين أحدثا عاهمة مستديمة لمواطن بدار السلام

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين إثنين وأيدت حكم السجن لمدة 3 سنوات الصادر ضدهما لاتهامهما بضرب مواطن والتسبب في إحداث عاهمة مستديمة له.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ۱۱۷٦٥ لسنة ۲۰۱۹ جنایات دار السلام بالسجن لمتهمين إثنين لمدة 3 سنوات لاتهامهما بضرب مواطن وإحداث عاهة مستديمة به على آثر وجود خلافات بينهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما ضربا المجني عليه باستعمال سلاحين أبيضين فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وهي إعاقة في بداية جميع حركات مفصل الكاحل الأيسر وتقدر نسبتها بحوالي خمسة عشر بالمائة، وكان ذلك الضرب صادراً عن سبق إصرار وتربص على النحو المبين بالتحقيقات.

وسؤال المجنى عليه في التحقيقات أفاد أنه أثناء قيامه بتنظيف دراجته البخاريه " توكتوك " أمام منزله فوجئ بالمتهمين يحضران ويقومان بالتعدى عليه حيث قام المتهم الأول يدفعه داخل التوكتوك خاصت وجذبه من ساقه اليسرى وطعنها بسلاح أبيض "كثر " عدة طعنات حال قيام المتهم الثاني بضربه بالكثر في اذنه اليسرى ورأسه وذلك على اثر وجود خلافات سابقة بينهم.