عاجل
بيان رسمي من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأيد حكم السجن 6 سنوات لمتهمين أحدثا عاهمة مستديمة لمواطن بدار السلام

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين إثنين وأيدت حكم السجن لمدة 3 سنوات الصادر ضدهما لاتهامهما بضرب مواطن والتسبب في إحداث عاهمة مستديمة له.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية النيابة العامة رقم ۱۱۷٦٥ لسنة ۲۰۱۹ جنایات دار السلام بالسجن لمتهمين إثنين لمدة 3 سنوات لاتهامهما بضرب مواطن وإحداث عاهة مستديمة به على آثر وجود خلافات بينهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما ضربا المجني عليه  باستعمال سلاحين أبيضين فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وهي إعاقة في بداية جميع حركات مفصل الكاحل الأيسر وتقدر نسبتها بحوالي خمسة عشر بالمائة، وكان ذلك الضرب صادراً عن سبق إصرار وتربص على النحو المبين بالتحقيقات. 

وسؤال المجنى عليه في التحقيقات أفاد أنه أثناء قيامه بتنظيف دراجته البخاريه " توكتوك " أمام منزله فوجئ بالمتهمين يحضران ويقومان بالتعدى عليه حيث قام المتهم الأول يدفعه داخل التوكتوك خاصت وجذبه من ساقه اليسرى وطعنها بسلاح أبيض "كثر " عدة طعنات حال قيام المتهم الثاني بضربه بالكثر في اذنه اليسرى ورأسه وذلك على اثر وجود خلافات سابقة بينهم.

txt

النقض ترفض طعن متهم سرق دراجة نارية من مواطن بالطريق العام

txt

النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم يقود دراجة نارية تحت تآثير مخدر

مواد متعلقة

مستشار رئيس النيجر: الشعب لا يوافق على الانقلاب

مشيرة خطاب: بدعم السيسي حققنا إنجازات هامة في مجالات حقوق الإنسان

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت

وزير الشباب يعقد لقاءً حوارياً موسعاً مع الكيانات الشبابية بالغربية

النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم يقود دراجة نارية تحت تآثير مخدر

المُعارضة الإسرائيلية تعتزم الطعن في الإصلاحات القضائية أمام المحكمة العُليا
الجريدة الورقية