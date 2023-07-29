مدرب أهلي جدة يحدد احتياجاته للموسم الجديد

حدد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني الجديد لأهلي جدة المراكز التي تحتاج إلي تدعيمات من أجل الأستعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن يايسله حدد احتياجاته من اللاعبين الأجانب من أجل تدعيم صفوف الراقي قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الجديد للراقي سيحسم موقف الثنائي الأجنبي رياض بودبوز والدولي المقدوني إزجان أليوسكي بالاستمرار من عدمه.

وكان نادي أهلي جدة السعودي أعلن تعاقده مع الألماني ماتياس يايسله من أجل تدريب الفريق الأول خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة 3 مواسم قادمة.

وبدأ يايسله، 35 عاما، مسيرته التدريبية قبل عامين بنادي ليفيرينخ النمساوي قبل أن يصبح مدربا لسالزبورج ويتألق برفقته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.