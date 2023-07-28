محرز ينتقل إلى أهلي جدة رسميا

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة رحيل نجمه الجزائري رياض محرز، إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

ولعب محرز مع مانشستر سيتي خمسة مواسم داخل النادي الإنجليزي، لينضم اللاعب إلى صفوف أهلي جدة السعودي بشكل رسمي.



أشار نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "كل التوفيق في المستقبل يا رياض، محرز ينهي إقامته لمدة خمس سنوات في السيتي لينضم إلى صفوف الأهلي السعودي لكرة القدم".

من جانبها، أكد نادي أهلي جدة السعودي تعاقده بشكل رسمي مع الدولي الجزائري رياض محرز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد حتى عام 2027.



نجحت إدارة نادي أهلي جدة السعودي في حسم تعاقدها مع الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الكروي الجديد.



ووقع محرز مع الأهلي بشكل رسمي حسبما أشارت التقارير، ذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، بعد توصل النادي السعودي لاتفاق مع مانشستر سيتي.

ونجح الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، قادما من تشيلسي، من أجل تدعيم صفوف الفريق هذا الصيف.

