طارق السيد يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق، موقف أحمد فتوح مع القلعة البيضاء بعد الأنباء المنتشرة حول انتقاله إلى النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

ويشغل أحمد فتوح الرأي العام الكروي في مصر خلال الفترة الحالية لعدم التوصل لصيغة نهائية حول تجديد تعاقده مع الزمالك وارتباطه بمفاوضات مع الأهلي والانضمام إليه على غرار زميله السابق إمام عاشور الذي انضم إلى القافلة الحمراء.

وقال طارق السيد خلال تصريحات تليفزيونية "أحمد فتوح لا يريد الرحيل عن نادي الزمالك، فأنا على تواصل مستمر معه، وعندما أسمع شيء أتحدث معه".

وأضاف لاعب الزمالك السابق “فتوح أبلغني أنه يريد الاستمرار، ولكنه يرغب في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة قبل الحديث عن تجديد التعاقد ”.

وعن انتقال إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، أكد طارق السيد أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق الأحمر،وأن الزمالك السبب في رحيله موضحا " عاشور كان يريد العودة للزمالك لآخر يوم وظل في الزمالك لمدة شهر يتدرب، والمسؤولون في القلعة البيضاء لم يتحدثوا معه ولم يفتحوا معه ملف العودة، وإمكانيات الزمالك المادية لم تسمح لهم بضمه".

وأضاف طارق السيد أن أي لاعب في موقف إمام عاشور سيختار الانضمام إلى النادي الأهلي، لكنه انتقد تصرفات اللاعب بإثارة جماهير الزمالك بفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة ومستحقة، جاءت بتوقيع سيف الجزيري وأحمد زيزو وسيد نيمار"هدفين"، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في البطولة العربية، بينما تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف في لقاء مثير شهد هدفا أبيضا سجله كريستيانو رونالدو وألغاه الحكم بداعي التسلل.

يتصدر فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية بعد انتهاء منافسات الجولة الأولى لفوزه على الاتحاد المنستيري وتعادل النصر مع الشباب في الجولة الأولى.

ويحتاج الزمالك لحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة العربية في أقل تقدير الفوز في مباراة واحدة أو التعادل في مباراتيه المتبقيتين دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى.

ويخوض الزمالك مباراته الثانية أمام الشباب، يوم الاثنين المقبل على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر في الثالث من أغسطس المقبل، علما بأن نهائي البطولة العربية سيكون في الثاني عشر من الشهر ذاته.