رئيس مراقبة الملاحة: استراتيجية لتطوير قناة السويس لزيادة عدد السفن يوميًا

قال القبطان رضا شحاتة، رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس، إن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن التوسيعة في القطاع الجنوبي بقناة السويس لها العديد من الفوائد وساعدت على زيادة عدد عوائد القناة.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عرض القناة قبل التوسيعة كان يسبب مخاطر على السفن، لافتًا إلى أنه بعد التوسيعة، أصبح هناك مامونية في عملية الملاحة.

وأردف: خلال عملية تكريك وتوسيع قناة السويس لم يتم تعطيل العمل في القناة، بل حركة الملاحة ظلت مستمرة طوال هذه المدة.

وأوضح رضا شحاتة، أن الحد الأدنى لعبور السفن عبر القناة في اليوم الواحد تتجاوز 90 سفينة كمتوسط، و70 سفينة كحد أدنى، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية لتطوير قناة السويس بصورة دائمة لزيادة عدد السفن التي تمر خلال القناة خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق منفصل، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي بالقناة مهم جدا وهو مشروع كبير وعملاق، وبخاصة أنه لم يتم تطويره منذ عام 1990 نظرا لصعوبة هذا الجزء من القناة، ولكن جرى اقتحام هذا الملف بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: سننتهي منه في نهاية العام الجاري، حيث نقوم بزيادة عرض وعمق هذا الجزء من القناة، وهو ما سيساعد على استقبال السفن العملاقة والأكبر حجما مما يمر بالقناة في الفترة الحالية.