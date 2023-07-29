صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل تطوير حدائق الفسطاط.. تنفيذ تحالف عالمي (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن هناك تحالفا عالميا لإدارة حدائق الفسطاط، في إطار مشروع القاهرة التاريخية، مشددا: "القاهرة ستصبح من أجمل المدن.

دخول حدائق الفسطاط سيكون مجانيا

وأضاف"صديق" خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، في حلقة خاصة من داخل مشروع حدائق الفسطاط، ببرنامج مانشيت والمذاع عبر قناة سي بي سي: "دخول حدائق الفسطاط سيكون مجانيا لكل المواطنين، والدولة المصرية تهادي أهلها لتسعد الناس.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن مناطق خدمات وترفيهية، وسوف تتحول الجبال المحيطة بحدائق الفسطاط إلى جبال خضراء في نهاية المشروع.

