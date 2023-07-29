بشرى حول حالة الطقس.. الموجة الحارة تبدأ في الانكسار (فيديو)

أكد الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، أن البلاد كانت تتعرض لما يعرف بالقبة الحرارية، وهو مصطلح علمي ، وتحبس الحرارة وتمنع عودتها مرة أخرى مثل الصوبة الزجاجية.

وأضاف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أنه الموجة شديدة الحرارة تبدأ في الانكسار بداية من غدا السبت.

بداية من الغد يبدأ التحلل نوعا ما من القبة الحرارية

وتابع الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، أن القبة الحرارية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في فترات الليل، وتصل درجة الحرارة 27 درجة مئوية، مشيرا إلى أن بداية من الغد يبدأ التحلل نوعا ما من القبة الحرارية.

وأشار الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، إلى أن حالة الطقس حاليا فيها نسمة هواء، والرطوبة العالية تزيد من الإحساس بالحرارة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا السبت، حيث هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

ويشهد طقس غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس السبت

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.

والجدير بالذكر كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انكسار موجة الحر، حيث قالت إن العالم أجمع يتأثر بتغيرات مناخية بسبب منخفض الهند الموسمي ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، ولكن بسبب تواجدنا على منطقة البحر المتوسط، فعندما تمر الكتل الهوائية عليه يحدث لها تعديل في قيم حرارتها.

وعن انكسار موجة الحر، فقد قالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في حديثها لبوابة الوفد الإلكترونية، بدايًا من الأسبوع المقبل يوم السبت سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد من 2 درجة إلى 4 درجات على مستوى الجمهورية، ولكن ستكون نسب الرطوبة مرتفعة كما هي.