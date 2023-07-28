أستاذ تكنولوجيا حيوية يكشف أسباب خروج القروش للشواطئ.. فيديو

قال الدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن تغيير ألوان 56% من محيطات العالم إلى اللون الأخضر يرجع إلى وجود بعض الطحالب التي تقوم بعملية البناء الضوئي فتمتص ثاني أكسيد الكربون وتخرج الأكسجين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن تعرض البحار والمحيطات للطحالب بكثرة لها مردود سلبي على بعض الكائنات والتي تسببت في نزوح القروش إلى الشواطئ نتيجة لعدم وجود الغذاء المناسب له، بسبب وجود ظاهرة الاحتباس الحراري وخلل في توزيع الكائنات البحرية.

وأشار إلى أنه عدم وجود الطحالب وندرة الكائنات التي يتغذى عليها تجعله يعوم في المياه لفترات طويلة بحثا عن الغذاء، محذرا من خطورة إلقاء مخلفات السفن في المحيطات ومعالجة التلوث والمخلفات البحرية.

ولفت إلى أن المحيطات تعرضت لتغير لونها ما بين عامين 2002 و2022، بسبب الحركة غير المعتادة للبشر سواء كانت على الأرض أو في البحار والتي أدت إلى ظهور العديد من الظواهر الغريبة من بينها الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن وجود التلوثات البحرية أثر على توزيع الكائنات البحرية بصفة عامة، موضحًا أن سقوط أشعة الشمس على مياه البحر يعطينا اللون الأزرق حال عدم وجود عوالق أو ملوثات، وأما في حالة ظهور ألوان أخرى فذلك يعود إلى العديد من التلوثات.