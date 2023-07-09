ثورة في المحيط.. القروش تعلن التمرد وتهاجم السباحين (فيديو)

ثورة في المحيط، نظمتها الكائنات البحرية من أسماك القرش والحيتان، معلنة التمرد، على بني البشر، بعد التعديات الصارخة على بيئتهم، ومزاحمتهم في عقر دارهم.

هكذا وصف الكثيرين تعدد هجمات القروش والحيتان على القوارب والغواصين، في البحار والمحيطات، كشف العلماء أسباب بعض الهجمات وأخرى غير معروفة.

شيطنة أسماك القرش

القرش أسم مرعب لكائن بحري خطير، لكن هجماته وضحاياه من البشر، أقل بكثير من هجوم باقي الكائنات البرية والبحرية، لكن الهالة الإعلامية التي صنعتها الميديا الأمريكية والأوربية حول القرش، جعله شيطانًا قاتل يفتاك بكل من يراه.

هجوم أسماك القررش على احد السباحين

وبعد هجوم سمكة قرش على أحد الأشخاص في البحر الأحمر، انتشرت أخبار هجوم القروش والحيتان، على الغواصين والسباحين في العالم.

سمكة قرش بين قدمي سباح

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مرعب لأحد السباحين وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة من شدة الرعب، بعدما مرت سمكة قرش بجواره ولمست قدمه.

سمكة قرش

وظهر السباح وهو يعوم بالمياه العميقة بينما يتم تصويره من قبل أصدقائه في مركب، حين ظهر الزائر غير المرغوب فيه "سمكة قرش"

ونبهت السباح أحد صديقاته بأن يهدأ ولا ينفعل أو يصدر حركات عنيفة حتى لا يلفت انتباه القرش فيهاجمه، وبالفعل نجح السباح في التزام الصمت لثوانٍ، إلا أنه حينما لامسه القرش لم يستطع التحمل وصرخ، وظهرت عليه علامات الرهب وهو يفر من مكانه في اتجاه القارب.

Denizde yüzerken altından köpek balığı geçen adamın yaşadığı korku dolu anlar kameraya anbean böyle yansıdı. pic.twitter.com/asCGOIH2UZ — Yeni Şafak (@yenisafak) July 8, 2023

أسباب هجوم القرش

وكشف الدكتور عمرو زكريا، حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أسباب هجوم القرش على الإنسان، مستطردا:"آلاف من حوادث القرش تحدث في الولايات المتحدة، وهناك أسماك شرسة جدا موجودة في المحيط".

وتابع: "هناك أسماك أكثر شراسة من القرش ولا توجد في البحر الأحمر"، لافتا: "هناك 400 نوع لأسماك القرش في العالم وهذه الأسماك تتغذى على الكائنات البحرية بشكل رئيسي"، أن الوضع في مصر آمن تماما، معقبا: "أمريكا يحدث فيها مئات الحوادث لأسماك القرش الأكثر شراسة سنويا".

واستطرد زكريا خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، "لو كان هناك 100 قرش، وتعرضت سمكة معينة لظروف خاصة قد يتغير أسلوبها في البحر"، مضيفا:"لو فرضنا سمكة قرش دخلت في منطقة ومش عارفة تتحرك فيها ومحتاجة أكل، فهيتغير أسلوبها، وهناك حالات أخرى في وقت الوضع تجدها تبحث عن مكان آمن حيث أن هناك أسماك تلد وأخرى تبيض".