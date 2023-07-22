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السبت 22 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسماك مدمنة.. بحث يكشف سبب تغير سلوك القروش في البحر (فيديو)

سمكة قرش
سمكة قرش

سجلت في الآونة الأخيرة هجمات أسماك القرش عديدة على البشر، ليترك المفترس البحري المجتمع العلمي في حيرة، وعجز عن معرفة أسباب تغير سلوك  القروش تجاه الإنسان، حتى ذهبت أقوايل أن الكائنات بحرية تنظم ثورة ضد البشر.

 

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 أسماك مدمنة

 توصل عدد من الباحثين أن سبب تغير سلوك الأسماك بسبب تعاطيها للمخدرات وحبوب الهلوسة التي يلقيها المهربون في المياه.

 

قرش الكوكايين

وتستعد قناة "ديسكفري" لعرض وثائقي بعنوان "كوكايين شاركس" (قرش الكوكايين)، الذي يفحص بالفعل ما إذا كانت الأسماك المفترسة في المحيط تتغذى على المواد المخدرة والحبوب العائمة التي يلقيها المهربون.

 

وأوضحت المهندسة البيئية في فلوريدا، تريسي فنارا: "كل المخلفات البشرية تنتهي بها المطاف في مجاري مياه الصرف الصحي والأجسام المائية الطبيعية، ثم تتعرض له الحياة المائية التي نعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة".

وأضافت فنارا أنه إذا كان الكوكايين مصدرا ثابتا للتلوث، فمن المعقول جدا أن تتأثر أسماك القرش بهذه المادة الكيميائية، الكوكايين قابل للذوبان لدرجة أن أي من هذه العبوات قد تُفتح قليلا فقط، فيتسرب المخدر في الماء".

 

وجاء في بحث المهندسة البيئية، التي أجرته من أجل برنامج "قرش الكوكايين"، والذي تم إجراؤه خلال 6 أيام في البحر في منطقة فلوريدا كيز، وهي سلسلة الجزر الحساسة بيئيا قبالة الطرف الجنوبي للولاية"، لاحظت فنارا (قائدة البحث) وعالم الأحياء البحرية البريطاني توم هيرد، أن أسماك القرش تظهر "سلوكيات غريبة".

وظهرت أسماك  تسبح في دوائر وتركز على شيء بدا وكأنه جسم وهمي، وعندما أجرى الباحثين تجاربهم بإلقاء بالات في الماء، قامت العديد من أسماك القرش بعضها، كما ألقوا كرات بها مسحوق يحاكي مخدر الكوكايين في الماء، والذي اقتربت منه الأسماك.

 

وأذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن تريسي فنارا، وفريقها اختاروا فلوريدا كيز كأفضل موقع لأبحاثهم، لأن تقارب التيارات المحيطية جعل المنطقة مناسبة لحزم الكوكايين العائمة.

 

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