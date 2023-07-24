وفاة والد محمد الباز.. وصية مؤلمة ترغم الإعلامي على دخول القبر (فيديو)

"لا شيء يعوض فقدان الأب والأم، فبوفاتهما تشعر أنك فقدت جزءًا منك، كان دائمًا سندك، الذي يشعر بك دون تكلم"، بهذه الكلمات أعرب الإعلامي محمد الباز عن حزنه الشديد لوفاة والده الذي غيبه الموت صباح اليوم، منوهًا إلى أنه زاره أيام عيد الأضحى فتنبأ بوفاته، قائلًا: “أسبوعين وماشي أنا راضي وجسمي شبع وروحي شبعت وربنا أراني المكان الذي سأذهب له”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن والده بلغ من العمر 83 عامًا، وحرص دائمًا على صلاة الفجر حاضر يوميًا.

أدفنهم بإيدي

وكشف وصية والده له، قائلًا: "كان عندي وصية من والدتي ومن والدي، إني أدفنهم بإيدي، وهي تجربة صعبة للغاية"، لافتًا إلى أن والده كان دائم السؤال عليه، مبينًا: “كنت أحيانا لما أشوفه، يقولي محمد أنت كويس، أقوله أنا كويس طول ما أنت كويس”.

وتابع: "اليوم وأنا خارج من قبر والدي كنت أريد إخباره بأنني ليس جيدًا، في اللحظة دي شعرت أني ضعيف، فمهما قلت ودخلت معارك وصدامات، مع وجود الأب بتحس إن فيه حد يلم وراك".