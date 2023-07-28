محمد الباز يطالب بعمل موظفي الحكومة طوال الأسبوع من البيت.. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز، على قرار الحكومة العمل عبر الإنترنت يوم الأحد لموظفي مؤسسات الدولة الذين يمكنهم القيام بعملهم من أجل توفير الكهرباء.

ولفت الباز إلى أنه مع الاقتراح المقدم إلى الحكومة لاتخاذ قرار بالعمل باستمرار عبر الإنترنت من المنزل ليس فقط أيام الأحد، ولكن أيضا خلال الأسبوع كله في أغسطس وسبتمبر لتخفيف الحمل وتقليل الضغط على وسائل المواصلات، على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا.

وقال الباز خلال عرض برنامج “آخر النهار”، الذي يبث عبر قناة النهار، إن الحكومة والشعب بحاجة إلى العمل معا لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، لأننا جميعا في نفس القارب، لماذا لا تتخذ قرارا بأن الناس يعملون في المنزل على شبكة الإنترنت لمدة شهر لتخفيف الأحمال، ومن ثم يمكن حل المشكلة بطريقة مثالية.

مشروع بناء الكهرباء

وشدد على أن استهلاك الكهرباء في المنازل أقل بكثير مما هو عليه في المباني الحكومية، بسبب وجود تكييف مركزي.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لم يوفق في القول إن الوضع لم يكن لينعكس لولا مشروع بناء الكهرباء، وأن الكهرباء تعمل الآن ثلاث ساعات فقط في اليوم.

وتابع: “لم يكتسب رئيس الوزراء خبرة كافية ليكون سياسيا يعمل مع السكان، ولا أحد يشك في مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الكهربائية، باستثناء معارضي البلاد، ونحن جميعا نؤيدها”.

وأضاف: “عندما يقول أنه بدون المشروع، كان الوضع سينعكس بالسلب، ولكن بدلا من ذلك تم إيقاف الكهرباء لمدة ثلاث ساعات فقط”.