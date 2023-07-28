عاجل
تصفية إرهابي حاول إنهاء حياة كلب شرطة.. فيديو أوسوريو: الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة وحمزة المثلوثي ظهر بشكل مميز
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًا.. حرمان يوفنتوس من المشاركة بدوري المؤتمر الأوروبي

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA إستبعاد نادي يوفنتوس الإيطالي من المشاركة بدوري المؤتمرات فى الموسم المقبل 2023 – 2024 ، بسبب قضية المكاسب الرأسمالية والفساد المالي.

كما قرر يويفا فرض غرامة علي يوفنتوس قدرها 20 مليون يورو 10 مليون منها مشروطة بتقديم نتائج مالية سليمة.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيان رسمي اليوم الجمعة جاء فيه عن استبعاد يوفنتوس الإيطالي من المنافسة في دوري المؤتمر الأوروبي لمدة عام بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف كما تمّ تغريمه بمبلغ 20 مليون يورو.

 

وبالتالي من المقرر أن يشارك فريق فيورنتينا بدلاً من اليوفي ببطولة دوري المؤتمرات الموسم المقبل.

الجريدة الورقية