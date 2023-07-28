رسميًا.. حرمان يوفنتوس من المشاركة بدوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA إستبعاد نادي يوفنتوس الإيطالي من المشاركة بدوري المؤتمرات فى الموسم المقبل 2023 – 2024 ، بسبب قضية المكاسب الرأسمالية والفساد المالي.

كما قرر يويفا فرض غرامة علي يوفنتوس قدرها 20 مليون يورو 10 مليون منها مشروطة بتقديم نتائج مالية سليمة.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيان رسمي اليوم الجمعة جاء فيه عن استبعاد يوفنتوس الإيطالي من المنافسة في دوري المؤتمر الأوروبي لمدة عام بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف كما تمّ تغريمه بمبلغ 20 مليون يورو.

وبالتالي من المقرر أن يشارك فريق فيورنتينا بدلاً من اليوفي ببطولة دوري المؤتمرات الموسم المقبل.