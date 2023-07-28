الأهلي السعودي يتعاقد مع ماتياس يايسله مدربًا للفريق رسميًا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعاقده مع الألماني ماتياس يايسله من أجل تدريب الفريق الأول خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة 3 مواسم قادمة.

ووقع الألماني ماتياس يايسله على عقود انضمامه إلى قلعة الكؤوس لمدة 3 مواسم قادمة، يونيو 2026.

وكان نادي سالزبورج النمساوي قد أعلن رحيل الألماني ماتياس يايسله بشكل رسمي صباح اليوم تمهيدًا لانضمامه إلى الأهلي.

وبدأ يايسله، 35 عاما، مسيرته التدريبية قبل عامين بنادي ليفيرينخ النمساوي قبل أن يصبح مدربا لسالزبورج ويتألق برفقته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

رياض محرز هو الصفقة الأعظم في الدوري السعودي

تعاقد الأهلي مع روبيرتو فيرمينيو وادوارد ميندي، ومن قبل كان الأسطورة عمر السومة، لكن جمهور الراقي قال أن صفقة رياض محرز هي الأعظم في تاريخ النادي حتى الآن.

أعربت جماهير النادي الأهلي عن سعادتها البالغة بصفقة رياض محرز مشيرة إلى الإنجاز الذي قام به خالد العيسي رئيس النادي الجديد، مؤكدين أن محرز الصفقة الأعظم والأقوى في الدوري السعودي للمحترفين.

تعاقد الأهلي مع رياض محرز لمدة 4 سنوات مقبلة، تنتهي في يونيو من عام 2027، قادمًا من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

من المقرر أن يلتحق صاحب الـ 32 عامًا بمعسكر الفريق الأول المقام في النمسا حاليًا، واستعدادًا للموسم الجديد والذي سيبدؤه في شهر أغسطس المقبل.