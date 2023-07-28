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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد حمية البطيخ لإنقاص الوزن وتطهير الجسم من السموم

البطيخ
البطيخ

موسم الصيف يعني موسم البطيخ، يبدأ الصيف ونذهب جميعًا لتناول هذه الفاكهة المثيرة، لكن تعلم أن هناك أشخاص يتخذون البطيخ كحمية غذائية، ولذلك كشفت خبيرة تغذية روسية أن حمية البطيخ الأحمر تساعد على تطهير الجسم والتخلص من الوزن الزائد.

 

 

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يحتوي البطيخ الأحمر على سعرات حرارية قليلة، ولكنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، حيث من وجبة خفيفة واحدة، يمكن للشخص أن يحصل على ثلث حاجة الجسم اليومية، ولذلك لا غرابة في سرعة انخفاض الوزن في حالة اتباع مثل هذا النظام الغذائي، ولكن هذا الانخفاض في الوزن سببه في الواقع خروج كمية كبيرة من السوائل من الجسم، أي أن هذه الحمية تسبب فقدان الجسم للعناصر المعدنية المفيدة والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها.

 

ووفقا لها، الماء هو المكون الرئيسي للبطيخ الأحمر، مذابة فيه سكريات بسيطة، كما يحتوي على مواد مفيدة للصحة.

 

ويحتوي البطيخ الأحمر على نسبة عالية من فيتامين С ومجموعة فيتامين B وكذلك على الفوسفور والحديد والكاروتينات، التي توفر اللون الصحي للبشرة وتدعم الجهاز العصبي وتحسن عملية الهضم وتعزز منظومة المناعة. وعلاوة على ذلك يحتوي على ألياف غذائية لا تهضم ولكنها تحسن عمل الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك. كما يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم وهذا مهم للكلى.

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