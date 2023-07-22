نصائح للوقاية من الحمونيل بقشر البطيخ والنشا| فيديو

كشف الدكتور هاني الناظر، مدير المركز القومي للبحوث سابقا، سبب تسمية الحمونيل المرض الذي يصيب الكبار والصغار صيفا، قائلًا: أنه عبارة عن التهاب في الغدد العرقية يحدث مع ارتفاع نسبة الرطوبة لأن العرق لا يتبخر حينها.

وتابع هاني الناظر، أن الحمونيل عبارة عن التهاب سنوي يأتي في نفس الموعد من يوليو حتى أول سبتمبر، مضيفا أن قشر البطيخ والنشا لهما تأثير ملطف للجلد حال الإصابة بالحمونيل، ولكن الفعال أكثر هو الكلامين.

وشدد على أن المشكلة تكمن في الوقابة وليس العلاج، مطالبا بضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة لأنها تعكس الحرارة، ولا بد من تجديد الهواء باستمرار في المنزل.

مخاطر شرب المياه بعد تناول البطيخ وتأثيرها على الجهاز الهضمي



شرب الماء من الأشياء الضرورية لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح، ولكن كشفت دراسة حديثة أن شرب الماء بعد تناول أطعمة معينة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحة للجهاز الهضمي، وإحدى هذه الأطعمة هي البطيخ، لذلك إليكم أهمية تجنب شرب الماء بعد تناول البطيخ.

أضرار شرب الماء بعد تناول البطيخ

شرب الماء بعد تناول البطيخ يمكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي، حيث يتكون البطيخ في الغالب من الماء والسكر والألياف، ووفقا لخبراء الصحة تحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر لتتطور وتتوسع، فإذا كنت تشرب الماء بعد تناول البطيخ، فهناك فرص أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

متي يمكن شرب الماء

أكد خبراء الصحة أنه يجب استهلاك الماء فقط بعد ساعة واحدة من تناول الفاكهة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ، والشمام، والخيار، والبرتقال، والفراولة، حيث قد يؤدي شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة مثل البطيخ إلى اضطراب مستويات الأس الهيدروجيني في الجهاز الهضمي، وقد يؤدي تناول الكثير من السوائل بعد تناول البطيخ إلى الإسهال أو الانتفاخ أو القيء، لذلك من الأفضل تجنب شرب الماء لمنع هذه الحالات.

يعتقد الخبراء أن البطيخ والحليب ذات طبيعة معاكسة، حيث أن البطيخ من الفواكه الحمضية، بينما الحليب حلو بطبيعته، لذلك قد يؤدي الجمع بين الاثنين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو تراكم سام أو قيء أو حركات فضفاضة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.