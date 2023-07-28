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الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صندوق الاستثمارات العامة.. تفاصيل تأسيس "أسفار" للاستثمار السياحي

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر صندوق الاستثمارات العامة، مؤشر البحث العالمي جوجل، خاصة بعد تأسيس شركة أسفار السعودية، وستعمل الشركة على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة.

وفي التفاصيل كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، حيث تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه

والشركة تعمل أيضا، على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية، فضلا عن أنها ستعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية.

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وستعمل الشركة أيضا على خلق بيئة تنافسية، ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

المملكة وجهة سياحية عالمية

وتعمل شركة أسفار أيضا، للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة، الذي يربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا.

صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، يمتلك العديد من الاستثمارات الاستراتيجية التي تُسهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية، ومن ضمنها شركة "عسير للاستثمار".

الجريدة الورقية