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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السعودية تتخذ إجراء ضد الدنمارك بعد حرق القرآن الكريم

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

 استدعت وزارة الخارجية السعودية، صباح اليوم الجمعة، القائمة بأعمال السفارة الدنماركية، وتم تسليمها مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف في كوبنهاغن.

 وكان عدد من الأشخاص المعادين للإسلام في وقت سابق، من هذا الأسبوع بإضرام نيران في مصاحف أمام السفارات العراقية والمصرية والتركية في كوبنهاغن.

 وقالت الخارجية السعودية في بيانها، إن مذكرة الاحتجاج التي قدمتها تضمنت مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال والتصرفات المشينة التي تخالف التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية كافة.

 وأكدت المملكة على رفضها القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.

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