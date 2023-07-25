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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السعودية تصدر قرارات صارمة ضد مواطنين ومقيمين

السعودية
السعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات 12029 قرارا إداريا، ضد مواطنين ومقيمين.

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جاءت هذه القرارات لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، شمل عقوبات بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

السعودية تصدر قرارات صارمة ضد مواطنين ومقيمين

وأكدت الجوازات السعودية، أنه يجب على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن إجراء عمليات التجميل للنساء والرجال لا تمنعهم عبور بوابات الجوازات في المطارات.

وأضافت أن السلطات تستخدم تقنيات أخرى للتعرف على الأشخاص.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، لصحيفة عكاظ السعودية، إن عمليات التجميل لدواع طبية أو كمالية سواء للرجال أو النساء وتغير ملامح الوجه بعكس صورة جواز السفر لن تؤثر على مرورهم من بوابة تفتيش الجوازات في المطارات.

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