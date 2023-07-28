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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

خمسيني ينهي حياته شنقًا بمنشاة القناطر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أنهى رجل خمسيني  50 عامًا، اليوم الجمعة، حياته شنقًا داخل شقته في منطقة منشأة القناطر شمال الجيزة.

 

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مسن يقضي على وحدته بجركن بنزين في الدقهلية

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القبض على مسن أنهى حياة ابن شقيقته في الجيزة

خمسيني ينهي حياته شنقًا بمنشاة القناطر 

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثمان الضحية عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن ، بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بقرية وردان، بالانتقال والفحص عثر على جثة شخص يتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة.

وأشارت المعاينة إلى أن المتوفى كان يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد آثار بعثرة في محتويات الشقة.

واقدم شاب علي قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بورود إشارة من أحد المستشفيات بوقوع جريمة قتل شاب «مصطفي محمود»، 26عاماً.

 

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الحادث، حيث تبين أن مشاجرة نسبت بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات مالية، أقدم علي إثرها المتهم على قتله، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لتتولي التحقيق.

وفي واقعة اخري ، ضبطت  الأجهزة الأمنية بمديرية امن  الإسماعيلية ، صباح اليوم الجمعة، المتهم بقتل شقيقه وإصابة والده بقرية أبو عطوة، بدائرة قسم الضواحي والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإلقاء القبض على شاب في العشرينات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما ويقدر ب300 جنيها .

مشادة كلامية تحولت لجريمة قتل فى السلام 

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل جاره الشاب "بطعنة في القلب"، بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم التحفظ على أداة الجريمة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لأحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، فقام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

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