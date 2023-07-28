عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة على الاعتماد
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مسن يقضي على وحدته بجركن بنزين في الدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

 لم يجد مسن هربًا من الوحدة التي يعيش فيها إلا سبيلًا واحدًا، وهو جركن بنزين ليشعل النيران في نفسه، ليقضي على وحدته، وذلك في قرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لمروره بأزمة نفسية بسبب إقامته بمفرده، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفى متأثرًا بإصابته بحروق شديدة بالجسم، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

txt

ضبط شخص هتك عرض طفلته بقنا

txt

ضبط المتهمين بطرد والدتهم المسنة وضربها في قها

 شخص يشعل النيران في نفسه بالدقهلية:

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمأمور مركز شرطة المنصورة، بإشعال مواطن النيران في نفسه بقرية الريدانية دائرة المركز.

 وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، وتبين أن المواطن يدعى عبدالله عبدالحميد عبدالرازق حسونة، ويبلغ من العمر 79 عامًا، ومقيم بقرية الريدانية.

 مسن يقضي على وحدته بجركن بنزين في الدقهلية:

 وتبين بالفحص أنه ألقى مادة سريعة الاشتعال بنزين على نفسه، وأشعل بها النيران، وذلك على إثر مروره بأزمة نفسية وصحية بسبب إقامته في المنزل بمفرده، وتم نقل للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

 وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 مشادة كلامية تحولت لجريمة قتل فى السلام:

 في واقعة أخرى، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل جاره الشاب "بطعنة في القلب"، بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم التحفظ على أداة الجريمة.

 وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لأحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

 وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، فقام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.

مواد متعلقة

ضبط شخص هتك عرض طفلته بقنا

ضبط المتهمين بطرد والدتهم المسنة وضربها في قها

محاكمة سائق "توك توك" متهم بقتل زوجته في الخانكة.. غدًا

حكاية “ هاجر” التي حاولت إنهاء حياتها وطفليها بسم الفئران

زوج ينهي حياة زوجته بطعنة في الصدر

أوهموه بسهرة وعلاقة غير مشروعة .. تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الثري

بعد تأييد مفتي الجمهورية.. حبل المشنقة ينتظر “قاتل” سروجي الخانكة

غدر الصحاب .. قرار جديد في قضية فرح طالبة طنطا

الجريدة الورقية