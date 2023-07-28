لم يجد مسن هربًا من الوحدة التي يعيش فيها إلا سبيلًا واحدًا، وهو جركن بنزين ليشعل النيران في نفسه، ليقضي على وحدته، وذلك في قرية الريدانية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لمروره بأزمة نفسية بسبب إقامته بمفرده، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتوفى متأثرًا بإصابته بحروق شديدة بالجسم، وتم نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

شخص يشعل النيران في نفسه بالدقهلية:

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمأمور مركز شرطة المنصورة، بإشعال مواطن النيران في نفسه بقرية الريدانية دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ، وتبين أن المواطن يدعى عبدالله عبدالحميد عبدالرازق حسونة، ويبلغ من العمر 79 عامًا، ومقيم بقرية الريدانية.

مسن يقضي على وحدته بجركن بنزين في الدقهلية:

وتبين بالفحص أنه ألقى مادة سريعة الاشتعال بنزين على نفسه، وأشعل بها النيران، وذلك على إثر مروره بأزمة نفسية وصحية بسبب إقامته في المنزل بمفرده، وتم نقل للمستشفى في حالة حرجة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشادة كلامية تحولت لجريمة قتل فى السلام:

في واقعة أخرى، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل جاره الشاب "بطعنة في القلب"، بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة السلام بالقاهرة، وتم التحفظ على أداة الجريمة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لأحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، فقام المتهم بتسديد طعنة نافذة للمجني عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات.