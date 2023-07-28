القبض على مسن أنهى حياة ابن شقيقته في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على مسن، بتهمة إنهاء حياة ابن شقيقته فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بواقعة القتل في الجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالى بوجود شخص متوفى بطعنة نافذة بالصدر في دائرة قسم الجيزة.

وبالانتقال والفحص عثر على جثمان عامل 50 سنة مقتولا بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض، وتبين أن المجني عليه يسكن برفقة خاله، مسن على المعاش 65 سنة، وأنهما دائمي الشجار بسبب خلافات مالية بينهما، وبسؤال الشهود أفادوا أنهم سمعوا صوت مشاجرة بينهما.

تمكنت القوات من القبض على خال المتوفى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما وأرشد على السلاح الأبيض المستخدم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.