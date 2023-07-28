أستاذ علوم سياسية: "مشاركة الاقتصاد الروسى مع إفريقيا ستكون جدية لكل الأطراف" (شاهد)

أكد محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية، الاقتصاد الروسي ليس متنوعًا ومشاركته مع القارة الإفريقية، ستكون جدية لكل الأطراف وليس إفريقيا فقط.

تابع "سي بشير" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن دول إفريقيا بحاجة إلى الاتفاق فيما بينها للنهوض بالقارة.

أشار إلى أن الجزائر والاتحاد السوفيتي سابقًا كانت لديهما الكثير من المشاريع المشتركة والعلاقات بين الجانبين متينة، لافتًا إلى أن الجزائر كانت تستورد أسلحتها من الاتحاد واستمر الأمر لسنوات طويلة.

تابع أن الجزائر قامت بالكثير من التوسعات مع الجانب السوفيتي سابقًا بخلاف الأسلحة لتقرر أن تفتح مجالًا لملف الطاقة بينهما".

أعرب سي بشير عن أمله بفتح الكثير من الآفاق بزيارة الرئيس الجزائري على رأس الوفود المشاركة في القمة الإفريقية الروسية والمُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج بين روسيا والجزائر.

رئيس الكاميرون: “روسيا تولي أهمية قصوى لمعالجة التحديات في دول إفريقيا”



في سياق آخر، أكد رئيس جمهورية الكاميرون، بول بيا، اليوم الجمعة، أهمية القمة الإفريقية ـ الروسية لتعزيز أواصر التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي، داعيًا روسيا إلى تقديم فرص الدعم المالي لإفريقيا لمواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها.

أشار رئيس الكاميرون، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني للقمة الروسية – الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي في مدينة سانت بطرسبرغ، إلى أن روسيا تدعم جهود مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

قال بيا: "إن روسيا تولي أهمية قصوى لمعالجة التحديات في الدول الإفريقية"، مشددًا على أن هذه القمة تهدف لتعزيز التعاون المشترك والثنائي من أجل النهوض بالقارة السمراء.

صفحة جديدة في تاريخ العالم المشترك:

أعرب الرئيس الكاميروني عن شكره العميق لروسيا جراء تقديم الاتحاد السوفيتي خلال ستينيات القرن الماضي معونة صريحة وكبيرة لبلاده عقب خوضها عمليات نضال وصراع طويل من أجل الحصول على استقلالها في النهاية، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الكثير من دول العالم ومن بينها مشاكل الجفاف والأزمات الاقتصادية والآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، مضيفًا أن تلك الأزمات هي صفحة جديدة في تاريخ العالم المشترك.

أوضح: "نود أن يكون هناك توجه لصندوق النقد الدولي أو مؤسسات دولية أخرى لتقديم الدعم لقارتنا في حلحلة أزماتها، وعلينا أن نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة المسائل الأمنية، وروسيا تقدم دعمًا لدول إفريقية كثيرة في مكافحة الإرهاب، وإفريقيا تواجه اليوم المشاكل عينها".

واصل: "نتمنى أن نسير جنبًا إلى جنب في طريق مشترك، وأعبر عن شكري لروسيا وقيادتها في دعم الدول الإفريقية لمعالجة القضايا الاقتصادية".

طالب رئيس الكاميرون بتقديم فرص الدعم المالي لإفريقيا لمواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم المؤسسات المالية الدولية أيضًا بدورها في دعم إفريقيا.

أضاف بيا، أن روسيا بها أكثر من مليار نسمة لكن تمثيلها على المستوى العالمي ليس في محله وليس على المستوى الكافي، معربًا عن تمنيه الدعم الروسي في تصحيح هذا الوضع.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعماء الأفارقة، اليوم الجمعة: "إن موسكو تحترم اقتراحاتكم للسلام مع أوكرانيا وتدرسه بعناية".

كما قال بوتين في قمة روسية إفريقية إن روسيا ستزيد الإمدادات الغذائية لإفريقيا، بما في ذلك بعض شحنات الحبوب المجانية التي أعلن عنها أمس الخميس، مضيفًا أن بلاده مهتمة بتنمية التعاون العسكري مع القارة.