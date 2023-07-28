"منهم جمال عبد الناصر".. روسيا تكرم قادة إفريقيا المناضلين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا تُكرِّم ذكرى العديد من أبناء إفريقيا البارزين ومن بينهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ونيلسون مانديلا، وسامورا ماشيل.







وأضاف بوتين في كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي: " تبجل روسيا ذكرى أبناء إفريقيا البارزين. سأسميهم أيها الأصدقاء الأعزاء. يجب أن نتذكرهم ولا يجوز أن ننساهم. سأذكر أسماء باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا، وأحمد بن بيلا وعمر المختار وكوامي نكروما، وسامورا ماشيل وليوبولد سنغور وكينيث كاوندا وجوليوس نيريري. نحن نتذكر المناضلين الأفارقة الآخرين والقادة الوطنيين الأفارقة، الذين دافعوا بحزم عن مسار التنمية المستقل لشعوبهم - على حساب حياتهم في كثير من الأحيان"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف بوتين أنه على مدار عقود قدمت روسيا مساعدة ثابتة في مواجهة صعبة بين بلدان إفريقيا والاستعمار الذي لا زالت بعض مظاهره موجودة في المجالات الاقتصادية والإعلامية والاجتماعية.

وتابع: "ليس من قبيل الصدفة أن عنوان القمة الثانية الروسية الإفريقية هو من أجل السلام والأمن والتنمية، مضيفا أنه لا تركز فقط على التعاون الاستراتيجي وكذلك على محاور أخرى منها الاستقرار العالمي والإقليمي وتوطيد التنمية للقارة وسيادة القارة الإفريقية".

روسيا وإفريقيا متضامنتين

واستطرد خلال كلمته بأن روسيا وإفريقيا متضامنتين في سعيهما نحو عالم متعدد الأقطاب، مشيرا الي أن التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".

وأكد بوتين أن موسكو على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن الوضع في عدد من المناطق الإفريقية، ولم يتم تسوية النزاعات القومية والإثنية، ولا زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد".

وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك، مضيفا أن عدد من الدول الإفريقية يشارك في التدريبات العسكرية الروسية، ونزود حوالي 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية.

كما أعلن الرئيس الروسي عن عودة السفارتين الروسيتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية إلى عملهما.

ولفت إلى أن القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما في عدد من القطاعات، ولدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا، مشيرا إلى أن زيادة التبادل التجاري وتنويعه يتطلب التعامل بالعملات الوطنية.

ويشارك في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثانية بمدينة سان بطرسبورج قادة 45 دولة أفريقية من أصل 54، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس إن روسيا تدعم إشراك الاتحاد الإفريقي بصفة العضو الكامل في نشاط مجموعة العشرين، في أثناء القمة المرتقبة، بما سيعزز الدول المتزايد للقارة الإفريقية في الشؤون الدولية.

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