السيسي: وجود صوت إفريقي داخل المحافل الدولية أصبح ضرورة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التطورات الدولية المتلاحقة، وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا، تحتم وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال، داخل المحافل الدولية القائمة وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية، ويحقق القدر المطلوب من التوازن، عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.

وأعرب السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الإفريقية الثانية، اليوم الجمعة، عن تطلع مصر، لأن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدوليـة، بدعـم الشـريك والصـديق الروسي.

وأوضح أن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم، تثبت وبحق، عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة، التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي فضلًا عن الآفاق الواسعة، لتعزيز العلاقات القائمة بيننا، لاسيما في المجالات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسـها تعزيـز السـلم والأمـن ومكافحة مهدداتـه وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية، بالتركيز على قطاعات البنية التحتية، والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي، بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا.

مصر كانت دوما رائدة وسباقة في السلام

وأكد التزام مصر، باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص، في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية إيمانًا بالفرص ومساحات التعـاون الواسعة القائمة في إطارهـا وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية، على المستوى الوطني، عبر تفعيل التعاون القائم، بين الشركات المصرية ونظيرتها الروسية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى المستوى القاري؛ من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية، لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي، لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية.

وقال الرئيس السيسي، إن القمة الروسية الإفريقية الثانية، تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها نظامنا الدولي.

وأوضح أن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، وكان خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.