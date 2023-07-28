إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور الضبعة

تعرض شخصان للإصابة إثر انقلاب سيارة بالكيلو 195 بطريق محور الضبعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بمحور الضبعة

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالكيلو 195 بطريق محور الضبعة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقى العلاج.



ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفى سياق اخر كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق هائل نشب داخل محلات أدوات كهربائية بطابقين داخل عقار بشارع مصطفى المصري المتفرع من شارع فيصل، ورفع الآثار المادية للحريق؛ لمعرفة سبب حدوثه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحريق.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محلات أدوات كهربائية داخل عقار بمنطقة فيصل بشارع مصطفي المصري من شارع الملك فيصل غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بطابقين وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وجاري محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.