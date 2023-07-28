صحة قنا: خروج جميع المصابين في حادث تسرب غاز الكلور

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن خروج جميع الحالات والتي أصيبت جراء تسريب غاز الكلور بمنطقة مدينة العمال وسط مدينة قنا، والبالغ عددهم ٩٠ حالة، قد وردت إلي مستشفي قنا العام.

يذكر أنه فور وقوع حادث تسريب غاز الكلور صباح اليوم وورود الحالات المصابة الي المستشفي إنتقل إليهم السيد اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا والدكتور راجي وكيل وزارة الصحة للإطمئنان علي سلامتهم وعلي الرعاية الطبية المتكاملة لهم ومتابعة الحالة الصحية لهم حتي شفاءهم.

واوضح محافظ قنا، أن تسريب الغاز حدث بإحدي الاسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال، والتى كان مقرر نقلها إلي الشركة لتعبئتها ، مؤكدا أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدي اسطوانات غاز الكلور ، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلي موقع الحدث ، حيث قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة ونجح في السيطرة علي التسريب ونقل الأنبوبة إلي خارج المدينة ، كما تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة اسعاف لنقل المصابين بالإختناق إلي مستشفي قنا العام، حيث بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلي انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم ، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز .

وأمر محافط قنا بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامه ، لكشف ملابسات التسريب ، موجها مسئولي شركة المياه ، بضرورة التحقق من اجراءات السلامة ، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخري .