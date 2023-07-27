إصابة 8 عمال في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 8 من عمال اليومية، بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة، تنوعت ما بين السحجات والجروح والكدمات، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس الجعفرية، أمام قرية الطحاوية بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس الجعفرية

والبداية، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس الجعفرية، أمام قرية الطحاوية بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 8 من عمال اليومية بالمزارع بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة السيارات المتحركة والمارة.