بعد الانقلاب.. الجنرال تشياني رئيسًا للمجلس الانتقالي في النيجر

أعلن التلفزيون الرسمي في النيجر، اليوم الجمعة، تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي بعد الاستيلاء على السلطة وحبس الرئيس بازوم في انقلاب، أثار تنديدات دولية واسعة.

وفي أول ظهور علني له، قال الجنرال عبد الرحمن تشياني إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأضاف تشياني إن القادة العسكريين يعملون على تحقيق وحدة البلاد.

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت مصادر إعلامية في النيجر، أن الجنرال تشياني، هو قائد التمرد العسكري الذي استيقظت عليه نيامي.

وأرجعت ذات المصادر أسباب التمرد، إلى أن الرئيس محمد بازوم، كان ينوي إقالة الجنرال عمر تشياني، قبل أسابيع.

وأوضحت أن الجنرال تشياني، كان مقربا من الرئيس السابق محمد إيسوفو الذي تشير بعض المصادر، إلى قوة نفوذه في الدولة، عبر ولاء جنرالاته السابقين.

وقالت إن بازوم ينوي تغيير بعض رموز النظام السابق، الأمر الذي أحدث خلافات مع إيسوفو.

وكان عناصر من الحرس الرئاسي، قد حاصروا بازوم داخل القصر، قبل أن يبدأ الأخير بمفاوضاتهم.

من هو الجنرال تشياني؟

ويتولى الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي ينحدر من منطقة تيلابيري غرب البلاد، قيادة الحرس الرئاسي منذ عام 2015.

ويعتبر الجنرال تشياني أحد المقربين من الرئيس السابق محمدو يوسفو.

ومنذ عام 2015 قاد الجنرال تشياني فيلق النخبة في الجيش النيجري المسؤول عن أمن رئيس الدولة.

وتمكن من إفشال محاولات الانقلاب التي جرت في عامي 2015 و2021، كما حافظ على منصبه مع تولى الرئيس بازوم السلطة في أبريل 2021.

أعمال عنف في عاصمة النيجر

هذا وسادت حالة من القلق حول العالم في "بلد اليورانيوم" بعدما أعلن جيش النيجر ولاءه لقوات الدفاع والأمن التي أطاحت بالرئيس بازوم، الأربعاء، وذلك تفادياً للاقتتال داخل صفوف القوات المسلحة. جاء ذلك في بيان وقعه رئيس أركان الجيش، الخميس، فيما اندلعت أعمال عنف في عاصمة النيجر عقب الانقلاب.

وفي وقت سابق كان رئيس النيجر المعزول محمد بازوم قال إن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل، ومن جانبه أعلن وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو نفسه رئيسا للحكومة بالنيابة، داعياً للتعبئة لمقاومة "الانقلاب"، مؤكداً أن حكومة بازوم هي "الحكومة الشرعية".

جاء ذلك بعد إعلان مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة، الأربعاء، عزل الرئيس من السلطة، في بيان تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

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