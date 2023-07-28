السيسي: دول إفريقيا تواجه تحديات تهدد أمنها وحقوق الأجيال القادمة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة الروسية الإفريقية الثانية، تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بني على أساسها نظامنا الدولي.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الإفريقية الثانية، أن الدول الإفريقية تواجه عددا ضخما من التحديات التي تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة، متابعا: "تتسائل شعوبنا بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وعما نقومم به من إجراءات لتأمين مستقبل أمن لهم".

وأوضح أن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، وكان خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.

السيسي يشارك في غداء عمل مع الرئيس الروسي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس بمدينة سان بطرسبرج، في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شارك في هذا الحدث باعتباره الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، التي تمثل الذراع التنموية للاتحاد، خصوصًا فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِّن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لاسيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.