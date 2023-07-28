البلوجر بيرلا قواص: شركة ميتا تطلق تطبيقاتها في أوقات مميزة

قالت البلوجر بيرلا قواص، خبيرة تكنولوجيا المعلومات وصانعة المحتوى، إن شركة ميتا تعرف دائما من أين تؤكل الكتف وتطلق تطبيقاتها في أوقات مميزة وتستطيع تجميع مميزات التطبيقات الأخرى ووضعها فى تطبيقاتها.



أضافت بيرلا، أن تسجيل براءات الاختراع في تكنولوجيا المعلومات موضوع معقد جدا ويخضع لعملية البرمجة، ومن مميزات التطبيق الجديد ثريدز القضاء على عملية التوثيق والتي عانى منها المشاهير على تويتر، وكانت الحسبة فيها خاطئة كما أن ثريدز يتيح الكتابة لـ500 كلمة".

تابعت: "من المتوقع أن يزيد عدد المشتركين ومن المتوقع الانتشار السريع جدا للمنصة نتيجة لسهولة الدخول من إنستجرام كما أنه تستطيع نشر التغريدة من ثريدز على إنستجرام وفيس بوك، والنتائج الأولية تعطى مؤشرات للانتشار السريع".

البلوجر بيرلا قواص: إيلون ماسك عنيد

اختتمت بيرلا قواص: "إيلون ماسك شخصية عنيدة جدا ولا يستسلم بسهولة ولا أظن أنه سيتنازل عن أفكاره بسهولة ومن الممكن خلال الفترة القادمة أن يتراجع عن بعض الحاجات ولكن لا أظن أنه سيتراجع خلال الفترة المقبلة أبدا".