إيلون ماسك في ورطة | إندونيسيا تحظر X

إعادة تسمية إيلون ماسك Elon Musk للعلامة التجارية تويتر Twitter كـ X .. لن تسير وفقًا للخطة. قامت إندونيسيا بحظر موقع X.com مؤقتًا بسبب قوانين الدولة التي تحظر المقامرة والمواد الإباحية.

لا يعتقد المسؤولون أن الموقع بدأ فجأة في الانحدار. بدلاً من ذلك، فإن المالكين السابقين لنطاق الويب انتهكوا قوانين المحتوى الخاصة بالبلاد. بمعنى آخر، لم يتحقق X لمعرفة ما إذا كان الأسلاف قد فعلوا أي شيء يؤدي إلى الحظر الوطني.

من المحتمل ألا يستمر المأزق طويلاً. يخبر المدير العام للمعلومات عثمان كانسونج الصحافة أن X كان على اتصال بالفعل بشأن هذه القضية، ويرسل خطابًا للإشارة إلى أن Twitter يستحوذ على X.com. هذا إجراء شكلي أكثر من كونه عقبة قانونية كبرى.

ومع ذلك، يعد هذا مؤشرًا آخر على مدى عدم التخطيط للانتقال من Twitter إلى X. تمتلك Meta و Microsoft والعديد من الشركات الأخرى بالفعل علامات تجارية على X، مما يفتح الباب أمام الدعاوى القضائية.

قد يواجه X مشكلة في تسجيل العلامات التجارية وحمايتها أيضًا. حتى أن الشركة واجهت مشاكل في تغيير اللافتات - كان على الطاقم الذي كان يسحب علامة Twitter في سان فرانسيسكو التوقف عن مشكلات التصاريح، تاركًا الشعار "er" والشعار القديم كما هو.

أعلن إيلون ماسك عن الانتقال المفاجئ كجزء من خطة أوسع لتحويل Twitter إلى "تطبيق فائق" مثل WeChat الصيني. من الناحية النظرية، يمكنك استخدام X للمدفوعات والرسائل والمهام الأخرى التي تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي.

حاولت الخدمة أيضًا مؤخرًا توجيه المستخدمين نحو 8 دولارات شهريًا اشتراكات Blue من خلال تقديم الامتيازات (مثل المنشورات الأطول كثيرًا) والحد من الميزات الحالية.

إن حظر إندونيسيا المؤقت ليس عقبة رئيسة. ومع ذلك، لا يزال هذا يعني أن ما يقرب من 24 مليون مستخدم لا يمكنهم حتى تجربة X.com في الوقت الحالي.

قد تكون هذه أخبارًا سارة للمنافسين الذين لا يواجهون قيودًا مماثلة، بما في ذلك Meta التي تم إطلاقها مؤخرًا (متوفرة بالفعل في إندونيسيا).