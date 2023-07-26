إيلون ماسك وحرف الإكس ربع قرن من الجنون (شاهد)

الجنون والهوس باكتشاف المجهول، هما الأسباب الحقيقية التي دفعت المياردير إيلون ماسك إلى استبدال العصفور الأزرق الشهير لعلامة منصة تويتر، بعلامة حرف الـx.

حرف الــx:

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن إيلون ماسك، لديه تاريخ طويل مع حرف الإكس منذ 25 عامًا، بدءًا من أول مشروعاته عبر الإنترنت وهو موقع إكس دوت كوم، الذي أطلقه عام 1999، ووصل الهوس إلى تسمية ابنه بحرف الإكس.

أطلق إيلون ماسك حرف الإكس على شركته "سبيس إكس" التي أسسها عام 2002، أما شركة تسلا المنتجة للسيارات الكهربائية، طرحت سيارة فاخرة من طراز إكس في عام 2016.

يرمز حرف الإكس في علم الرياضيات للدلالة على المجهول، ويشتهر إيلون ماسك بالهوس في اكتشاف المجهول.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: "السر في تغيير العصفور الأزرق الشهير لعلامة منصة تويتر بعلامة "إكس"".

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