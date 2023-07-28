دفن جثمان شخص سقط من أعلى عقار في حدائق أكتوبر

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من عقار بحدائق أكتوبر في الجيزة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار، فى حدائق أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية سقط من عقار، ما أسفر عن مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى.



واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.