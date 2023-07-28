إصابة 11 شخصًا في حوادث متفرقة بالشرقية اليوم

شهدت محافظة الشرقية اليوم، العديد من حوادث الطرق المتفرقة في انحاء المحافظة، وذلك رغم احتكام رجال المرور على الطرق وتيسير حركة المرور، وفي الأسطر التالية تعرض “بوابة الوفد” هذه الحوادث.

أصيب 7 من عمال اليومية، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بلبيس العاشر من رمضان اتجاه العاشر، نطاق محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بلبيس العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 7 من عمال اليومية، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

فيما أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق " بلبيس- السلام" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس - السلام "تجاه وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

وفى سياق متصل، أصيب مواطن بسحجات وكدمات،إثر اصطدام سيارته الملاكى برصيف بمدخل مدينة الصالحية الجديدة، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية الجديدة، فيما أصيب آخر بسحجات وكدمات، إثر اصطدام سيارته بعمود انارة طريق هرية اتجاه الزراعة، وتم نقله الى مستشفى الأحرار.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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