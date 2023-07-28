افتتاح 16 مسجدًا جديدًا اليوم بـ 9 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف 16 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه 35 مسجدًا منها 28 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و7 مساجد صيانة وتطويرا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف الجيزة

1. الكويت - امتداد التوسعات الشمالية – مدينة 6 أكتوبر

مديرية أوقاف المنيا

2. الرضوان – قرية البسقلون– العدوة

3. جابر – عزبة جابر –بلهاسة–مغاغة

4. أبو بكر الصديق – قرية الكرم – أبو قرقاص

5. الرحمانية – عزبة السلطان حسن – أبو قرقاص

6. الرحمن – زرابي الجنودة– دير مواس

7. العتيق – جزيرة تل بني عمران – دير مواس

مديرية أوقاف البحيرة

8. صبيح – زمران النخل – الدلنجات أول

9. العزالي البحري – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف الدقهلية

10. الحمد – تلبنت – مركز أجا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أولاد منصور – عزبة زيدان – سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف قنا

12. إسماعيل الغزالي – حجازة قبلي - قوص

مديرية أوقاف بني سويف

13. آل جبر – صفط ميدوم - الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الكهرباء – مدينة باريس

مديرية أوقاف سوهاج

2. آل حميد – قرية التوادر – مركز البلينا

3. الفتح الإسلامي – قرية الصلعا – مركز سوهاج

وزارة الأوقاف

أكد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بعض التوجيهات الخاصة بترشيد استخدام الكهرباء بالمساجد وملحقاتها، وذلك في إطار الظروف والمتغيرات المناخية التي يمر بها العالم، ومن أهم تبعاتها الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، وفي ضوء حرص الأوقاف على ترشيد استخدام الكهرباء بصفة عامة وخلال شهري أغسطس وسبتمبر بصفة خاصة.

أوضح رئيس القطاع الديني، أن هذه التوجيهات كالآتي:

1. فصل جميع السخانات الكهربائية فصلاً تامًا، إذْ لا حاجة لاستخدامها طوال فصل الصيف.

2. تخفيف الإضاءة الخارجية للحد الأدنى الضروري الذي لا غنى عنه.

3.قصر استخدام المكيفات والمبردات على وقت الصلاة، وغلقها تمامًا عقب انتهاء الصلاة، مع ضبط درجة حرارة المكيف عند 25 درجة مئوية.