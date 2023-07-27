الخميس 27 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأزهر للفتوى: الصبر على صوم اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصبر على صوم اليوم شديد الحر له ثواب عظيم، وأجر كبير فأجر المسلم يزداد بقدر ما يتحمله من تعبٍ في سبيل أداء الطاعات على وجهها الأكمل.

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أضاف الأزهر للفتوى، أنه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعْمَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى سَرِيَّةِ الْبَحْرِ، فَبَيْنَا هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي الْبَحْرِ فِي اللَّيْلِ إِذْ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنْ فَوْقِهِمْ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَنَّهُ مَنْ يَعْطَشْ لِلَّهِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ، [أخرجه الحاكم في مُستدرَكه].

ما حكم من أفطر يوم عاشوراء

عاشوراء

فرض الله سبحانه وتعالى صيام يوم عاشوراء على المسلمين وذلك قبل فرض صيام شهر رمضان المبارك، ولكن بعد فرض الصيام أصبح صيام يوم عاشوراء سنة واردة عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولابد على المسلم عند صيام عاشوراء صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء أو صيام عاشوراء وحادي عشر حتى يتم مخالفة الطائفة اليهودية.

لا يشترط لصيام التطوع النية المبيتة من الليل على عكس صيام الفريضة التي لا يصح صيام الفريضة إلا بها، فصيام التطوع أو كما يسمى صيام السنة يصح ولو بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: “هل عندكم شيء؟” فقلنا: لا. قال: “فإني إذن صائم”. ولكن يشترط ألا يكون الصائم قد أخل بشروط مفسدات الصيام قبل نيته أثناء النهار كالأكل والشرب وغيرهم من المفطرات.

يوم عاشوراء من المناسبات الدينية والثقافية المهمة

يعد يوم عاشوراء بأنه من المناسبات الدينية والثقافية المهمة لدى طائفة المسلمين، حيث أنه اليوم الذي نجا الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، وعندما رأى النبي اليهود يقومون بصيام هذا اليوم أشار إلى أصحابه لصيامه قائلا نحن أحق بصيامه من اليهود.

يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ولكن يفضل تركه، أو يتم صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء أو صيام يوم عاشوراء والحادي عشر، وفي ذلك مخالفة لطائفة اليهود الذين يقومون بصيام يوم عاشوراء فقط، أما في العقيدة الإسلامية لابد من صيام يومي إما يوم عاشوراء ويوم قبله أو عاشوراء ويوم قبله أو صيام تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر.

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