بحث مستجدات التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في التعليم وبناء القدرات

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمقر الإيسيسكو في الرباط، الدكتور رانا تنوير حسين، وزير التعليم والتدريب المهني في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وباكستان في عدد من البرامج والمشاريع بمجال التربية والتعليم وبناء قدرات الشباب.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور المالك والدكتور حسين حرصهما على تطوير التعاون بين الإيسيسكو وباكستان، وتوسيع الشراكة بين الجانبين لتشمل مجموعة جديدة من البرامج والمشاريع.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو أبرز ما تنفذه المنظمة حاليا من برامج ومشاريع، في إطار رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، والتي تعطي أولوية للمساهمة في تطوير المنظومات التعليمية بدولها الأعضاء، وبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

ومن جانبه ثمن الدكتور حسين أدوار الإيسيسكو في خدمة دولها الأعضاء بمجالات التربية والعلوم والثقافة، مؤكدا أن هناك مجالات واسعة لتطوير الشراكة بين باكستان والمنظمة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة البرامج والمشاريع المشتركة بين الإيسيسكو وباكستان، التي بدأ تنفيذ بعضها، وسيتم إطلاق مجموعة أخرى منها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها برنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المدارس الريفية بباكستان، ومستجدات ووضع قواعد الحصول على المنح الدراسية التي قدمتها باكستان لشباب العالم الإسلامي عبر الإيسيسكو.

كما تم بحث التعاون في عدد من برامج الإيسيسكو الهادفة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين دول العالم الإسلامي، ومنها مكتبة الإيسيسكو الرقمية، والمساهمة في دعم العملية التعليمية ببعض الدول الأعضاء الأكثر احتياجا.

وعقب اللقاء اصطحب الدكتور المالك الدكتور حسين في جولة بالمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر الإيسيسكو حاليا، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء.