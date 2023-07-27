تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 .. اعرف درجات كليات القمة بالعام الماضي

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 من الكلمات الهامة التي يبحث عنه العديد من الطلاب بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لجميع الطلاب بالقسمين العلمي والأدبي.

وتقدم لكم بوابة الوفد، خلال السطور التالية، تنسيق كليات القمة في العام الدراسي الماضي للطلاب والطالبات بالقسمين العلمي والأدبي.

تنسيق كليات القمة لطلاب القسم العلمي بنين 2022



الطب بنين بالقاهرة 625 درجة

الطب بنين دمياط 620 درجة

الطب بنين أسيوط 616 درجة

طب الأسنان بنين بالقاهرة 615 درجة

طب الأسنان بنين أسيوط 613 درجة

الصيدلة بنين بالقاهرة 607 درجة

الصيدلة بنين أسيوط 603 درجة

الهندسة بنين القاهرة 591 درجة

الهندسة بنين قنا 584 درجة

تنسيق كليات القمة لطلاب القسم العلمي بنات 2022

الطب بنات بالقاهرة 625 درجة

الطب بنات دمياط 620 درجة

الطب بنات أسيوط 616 درجة

طب الأسنان بنات بالقاهرة 615 درجة

الصيدلة بنات بالقاهرة 607 درجة

الصيدلة بنات أسيوط 603 درجة

الهندسة بنات القاهرة 591 درجة

التمريض بنات بالقاهرة 586 درجة

تنسيق كليات القمة لطلاب القسم الأدبي بنين 2022

اللغات والترجمة القاهرة 524 درجة

الاعلام بالقاهرة 506 درجة

اللغات والترجمة باللغة الأوردية 490 درجة

الشريعة والقانون باللغة الانجليزية 450 درجة

التجارة بالقاهرة 416 درجة

اللغات والترجمة باللغة الفرنسية 414 درجة

اللغات والترجمة الفورية 402 درجة

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

أناب الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 59.34٪، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من القسم العلمي (50738) طالبًا وطالبة، من البنين (27435) طالبًا، و(23303) طالبة.

وأعلن وكيل الأزهر أوائل القسم العلمي في مؤتمر صحفي نظمه المركز الإعلامي للأزهر بمقر مشيخة الأزهر:

الأول: أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي، معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الأول مكرر: حبيبة السيد مصطفى، معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الأول المكرر: عصام هلال مصطفى الحريري، معهد العامرية بالغربية، مجموع (649)، بنسبة 99.85%.

الرابع: أسامه محمد رمضان محمد عراقي، معهد كفر الشيخ، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: أشرقت إبراهيم صلاح السيد الهدهد، معهد فتيات السلطان راشد النموذجي بالقاهرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: محمود حسين السيد، معهد كفر صقر بالشرقية، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: مروة نور الدين أبو ضيف عثمان، معهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: مریم هشام عبد العزيز علي فايد، معهد فتيات الدلنجات بالبحيرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

الرابع مكرر: هند أحمد شحاته، معهد فتيات كفر الشيخ النموذجي، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪.

العاشر: أسماء محمد عبد الغفار، معهد فتيات دمنهور النموذجي بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: آية حسين طه محمد، معهد فتيات الشقر ببنى سويف، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: زينب بركات حسن، معهد فتيات نصر الله بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمد على محمد علي حسن، معهد صندلا لكفر الشيخ، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمد مصطفى عبد الوهاب، معهد حلمية الزيتون النموذجي بالقاهرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: محمود سعد حسين عبد السميع، معهد صفط اللبن بالجيزة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: مروة خالد عيسى، معهد فتيات ميت النحال بالدقهلية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

العاشر مكرر: يوسف عمر عمر عبد العزيز، معهد الجديدة بالشرقية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

