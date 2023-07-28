أيمن يونس: فوز الزمالك على المنيستري مفتاح التألق بالبطولة العربية.. وأوسوريو مغامر

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يحتاج لتحقيق الانتصار على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، والذي سيكون عامل جيد في بداية البطولة العربية للأندية الأبطال، وبداية قوية للمدرب الكولومبي أوسوريو.

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الزمالك يعيش فترة صعبة قبل البطولة العربية

أشار أيمن يونس أن الزمالك يعيش في الفترة الماضية عدة أزمات على المستوى المحلي، وتعتبر البطولة العربية تحدٍي قوي، لكن عالم الكرة ليس فيه الثوابت.

وقال يونس: "الزمالك أكثر فريق واجه صعوبات الاستعداد قبل البطولة، بالإضافة إلى أن بعض اللاعبين المعارين غير جاهزين مثل محمود علاء وأوباما، لكن هناك عناصر أساسية يرتكز عليها أوسوريو.

أوسوريو مدرب مغامر لكنه اخطأ

وأضاف أيمن يونس: "أوسوريو مدرب يصر على المغامرة ويرفض تغيير طريقة لعبه، حقق نتائج جيدة في بعض المباريات، لكنه خسر في 45 دقيقة بلقاء القمة، فهل سيتعلم أم سيواصل العند في أفكاره".

وواصل: "مباراة الزمالك ضد المنيستري ستكون قوية، والفريق الأبيض يضم عناصر جيدة مثل زيزو وفتوح وشيكابالا والجزيري وكلها أوراق قد تحقق المردود الجيد، لكن مشكلة الزمالك في الأسلوب الخططي لـ أوسوريو، وتجد جبهة تعمل وآخرى لا تعمل، ويتم أحيانا ارسال كرات عرضية كثيرة بدون وجود عدد هجومي مميز".

الزمالك يحتاج التوفيق ضد الاتحاد المنستيري

وزاد: "الزمالك يحتاج لعنصر التوفيق، وأتمنى أن يقدم أوسوريو فكر مختلف ويتعامل بشكل جيد مع المباراة، والبطولة العربية مناسبة جدا لأوسوريو حتى يقدم شخصيته الفنية بوضوح مع الفريق".

وأكمل: "من الصعب خسارة الزمالك أول مباراة في البطولة العربية، والمباراة هي الأهم بالنسبة للفريق من أجل إكمال مسيرته، التركيز يجب أن يكون أولا في عبور الموقعة الأولى ومن ثم التفكير في المواجهات القادمة مع الفرق السعودية".

وأكد: "مشكلة الزمالك حاليا هي بدء الهجمات بالشكل المطلوب، والأهلي حرمه من تلك الميزة في الشوط الأول، لكن الزمالك أيضا يعاني أيضا في الدفاع بشكل واضح جدا، كما أن الفريق لابد أن يلعب بثنائي ارتكاز".

وتابع: "اللاعب المصري نحاول زرع عوامل محفزة، وزراعة الثقة مطلوبة للاعبي الزمالك خلال البطولة العربية، لإخراج كل ما لديهم وبذل قصارى جهدهم في البطولة".

وأضاف: "من الصعب توقع مشوار الزمالك في البطولة العربية، وأعتقد لو فاز الفريق على الاتحاد المنستري سيتم بناء دوافع كبيرة للفريق، قبل مواجهة النصر السعودي، ومواجهة المنيستري هي مفتاح تألق الفريق في البطولة العربية، وأحمد فتوح لابد أن يشارك في مركز الظهير الأيسر وتغيير مركزه مرفوض تماما".

وأتم: "زيزو مفتاح لعب هام في الزمالك، وفكر أوسوريو في الناحية الهجومية جيد، ونتمنى للفريق التوفيق في البطولة العربية، وأتمنى أن يُظهر لاعبي الزمالك الرجولة المطلوبة وتشريف الجماهير في البطولة".