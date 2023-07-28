عيد عبدالملك: حزين لهبوط الفرق الجماهيرية.. وعقوبة حسين الشحات "لا تناسب" ما فعله

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر الاسبق، أنه حزين على هبوط غزل المحلة وأسوان، ثم خسارة المصري البورسعيدي لبطولة كأس الرابطة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الشتائم داخل الملعب مرفوضة تمامًا، هناك لاعبين تتخطى الأمر، ولاعبين آخرين (دمهم حر) يقومون بالرد بكل قوة، والجمهور عليه ألا يُبرئ حسين الشحات من التجاوز ضد الشيبي".

وأضاف: "الجمهور أصبح (يهيص) بالمواقف، وهناك بعض اللاعبين أصبحت تجري وراء ذلك، محمد الشيبي فنيا لاعب جيد لكنه دائم الاعتراضات والدخول في أزمات مع الحكام والمنافسين وينال بطاقات ملونة بصفة مستمرة".

وواصل: "عقوبة الشحات لم تكن مناسبة وقليلة للغاية، ولازلنا حتى الآن لم نرى عقوبة واضحة ضد كهربا منذ شهر يناير الماضي".

وأكمل: "لابد أن يحاسب المخطئ في قصة مريم مصطفى وطالما المحكمة حكمت بأحقية الأهلي في الحصول على الشرط الجزائي بعد ثبوت العقد يجب عليها أن تلتزم بالقرار".

وتابع: "غرامة كهربا زادات بسبب تأخره في دفع المبلغ الذي تم تغريمه منذ البداية".

وأكمل: "ايقاف القيد كان (وشه حلو) على الزمالك وفاز بالدوري، والفريق فقد العديد من العناصر المميزة على مدار العامين الماضيين".

وأتم: "الجميع كان يتحدث عن قدرات محمد هاني وهو يواجه جنابري لاعب البايرن، وفينسيوس في مواجهة ريال مدريد، وقدم مستوى جيد، أيضا اتمنى ان يقدم لاعبو الزمالك مستوى جيد في مواجهة النصر السعودي".

وأكد: "الزمالك خسر كثيرا من قوته برحيل طارق حامد الذي يعتبر احد الركائز الأساسية في صفوف اتحاد جدة حاليا".