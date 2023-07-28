كهربا يسدد الغرامة المالية للزمالك في هذا الموعد

أكد الإعلامي محمد شبانة على إقامة اجتماع للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيتم من خلاله مناقشة قضية اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، للتأكد من سداد قيمة الغرامة من عدمه، وسيتم الاتصال بمحامي اللاعب لحسم ملف القضية.

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كهربا سيقوم بتسديد الغرامة في هذا الموعد

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية: "حال عدم تسديد محمود كهربا سيتم ايقافه لمدة 6 أشهر، والزمالك أرسل إلى الفيفا رقم حساب بنكي لا يخص اتحاد الكرة أو الرابطة، وهو أمر غريب جدًا".

وأضاف شبانة: "غرامة كهربا 2 مليون و 384 ألف دولار، وكهربا سوف يسدد الغرامة يوم 1 أو 2 أغسطس الموافق الثلاثاء أو الأربعاء القادمين، وسيتم إبلاغ لجنة الانضباط بالفيفا بالتسديد، لإسدال الستار على واحدة من أقوى الصدامات بين الأهلي والزمالك".

وواصل: "أموال كهربا، سوف تُساهم في إغلاق قضايا الزمالك الخاصة بشيكابالا وأشيمبونج، وستنتعش خزينة النادي من أجل العمل على ضم صفقات جديدة خلال الصيف الجاري، وهناك لاعبين تم الحديث معهم لكن الصفقات توقفت بسبب الجانب المالي".

وزاد: "إدارة الزمالك تحدثت مع فاركو بشأن محمود حمادة وتم الاتفاق معهم على ضم اللاعب، لكن المفاوضات توقفت فجأة وهو ما أغضب إدارة فاركو".

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