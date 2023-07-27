7 عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرأس والعنق

يصيب سرطان الرأس والعنق الرجال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وبخلاف الجنس والعمر، تتمثل أكبر عوامل الخطر في تعاطي التبغ والإفراط في تناول الكحوليات والتهابات فيروس الورم الحليمي البشري، تختلف بعض عوامل الخطر حسب نوع السرطان.

عوامل تؤثر على الإصابة بسرطان الرأس والعنق

استخدام التبغ

يعد استخدام التبغ السبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرأس والرقبة. ما يقرب من 70٪ إلى 80٪ من هذه السرطانات مرتبطة بتعاطي التبغ يشمل استخدام التبغ تدخين السجائر أو السيجار أو الغليون أو مضغ التبغ أو السعوط أو الغمس قد يؤدي التعرض للتدخين السلبي أيضًا إلى زيادة مخاطر إصابتك.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

حدوث سرطانات الرأس والعنق المرتبطة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري آخذ في الازدياد ، خاصة بين البالغين الأصغر سنًا ما يصل إلى 75٪ من سرطانات الفم والبلعوم مرتبطة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

ضعف جهاز المناعة

ضعف جهاز المناعة يجعل من الصعب على جسمك محاربة السرطان وارتبطت عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والعمليات الجراحية الكبرى الحديثة (مثل زراعة الأعضاء أو نخاع العظام) بالسرطان الناتج عن ضعف جهاز المناعة.

النظام الغذائي

تناول الكثير من الأطعمة المعالجة بالملح (مثل اللحوم والأسماك المملحة) يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البلعوم الأنفي.

الجينات

قد تزيد جيناتك من خطر الإصابة بالسرطان. على سبيل المثال ، يرث الأشخاص المصابون بفقر الدم فانكوني جينات من آبائهم البيولوجيين تزيد من خطر إصابتهم ببعض أنواع السرطان ، بما في ذلك سرطان الرأس والعنق. قد تجعلك جيناتك أكثر عرضة للإصابة بالسرطان إذا كنت تستخدم التبغ.

التعرض للإشعاع

تم ربط العلاج الإشعاعي للأورام الخبيثة أو الحميدة بسرطان الغدد اللعابية ، لكن الخطر منخفض.

التعرض لمواد في العمل

قد يعرضك عملك لمواد مرتبطة بسرطان الرأس والرقبة ، بما في ذلك الأسبستوس ، ومبيدات الآفات ، وغبار الخشب ، وأبخرة الطلاء ، وما إلى ذلك.