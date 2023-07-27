النصر يحسم صفقة ساديو ماني رسميًا

حسم نادي النصر السعودي صفقة النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لينضم لقائمة العالمي.

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النصر يحسم صفقة ماني

وصلت إدارة نادي النصر إلى اتفاق لاتمام صفقة اللاعب السنغالي ساديو ماني، وحصلت على موافقة اللاعب بشكل رسمي للانضمام للعالمي.

يبقى بعض الأمور المالية لحسم الصفقة خلال اليومين المقبلين خاصة وأن العملاق البافاري وافق على انتقال اللاعب للدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

من المقرر أن يوقع ساديو ماني على عقود الانتقال لبايرن ميونيخ لمدة 3 مواسم، تنتهي في صيف عام 2026.

وافق بايرن ميونيخ على انتقال ماني للنصر بسبب الأزمات التي سببها اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة القليلة التي قضاها مع فريق الماكينات الألمانية.

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